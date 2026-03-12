Lefkoşa Hamitköy’de mangal dumanı faciaya yol açtı. Ürdünlü bir aileden anne, baba ve iki çocuk mangal dumanından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Ailenin annesinin durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.

Olay, Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ürdünlü bir aile, mangal yaktıktan sonra mangalı evin içerisine aldı.

Kapalı ortamda biriken mangal dumanı kısa sürede evi doldurdu. Bir süre sonra dumandan etkilenen aile bireyleri fenalaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen anne, baba ve iki çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, annenin sağlık durumunun kritik olduğunu belirtirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.