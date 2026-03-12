Akaryakıt fiyatlarına kısa süre içinde ikinci kez zam yapıldı. Benzin ve motorin fiyatları yeniden yükselirken, son artışlarla birlikte akaryakıtta bir haftadaki toplam zam 12 lirayı buldu.

Akaryakıt ürünlerine bir kez daha zam geldi. Yapılan son fiyat düzenlemesiyle benzine 5 lira, euro dizel ve gaz yağına ise 6 lira artış yansıtıldı.

Yeni fiyatlara göre 95 oktan benzin litre başına 52 lira 12 kuruştan 57 lira 12 kuruşa yükseldi. 98 oktan benzinin litre fiyatı ise 53 lira 12 kuruştan 58 lira 12 kuruşa çıktı.

Euro dizelin litre fiyatı 49 lira 25 kuruştan 55 lira 25 kuruşa yükselirken, gaz yağı da 50 lira 25 kuruştan 56 lira 25 kuruşa çıktı.

Öte yandan akaryakıta yaklaşık bir hafta önce de 5 ila 6 lira arasında zam yapılmıştı. Son artışla birlikte akaryakıt fiyatları bir haftada toplamda yaklaşık 12 lira yükselmiş oldu.