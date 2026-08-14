Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili "Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden, şehit yakını ve gazilerimizin hassasiyetlerinden asla taviz söz konusu değildir. Güvenlik birimlerimiz sürecin her aşamasını takip etmeyi sürdürecektir." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınları ve gazileri kabul etti.

Vatanı, milleti, bayrağı için toprağa düşmüş tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad eden Erdoğan, mekanlarının cennet, makamlarının ali olması temennisinde bulundu.

Gazilere Allah'tan uzun ve hayırlı ömürler, ahirete irtihal etmiş olanlara rahmet dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her zaman söylediğim gibi üzerinde güven içinde yaşadığımız bu vatan bize şehit ve gazilerimizin emanetidir. Bağımsızlığımızın simgesi olan ay yıldızlı al bayrağımız, aynı şekilde bize şehit ve gazilerimizin emanetidir. Sizler de bu ülkenin birlik ve bütünlüğünü korumak için can veren, kan veren aziz şehitlerimizin bizlere emanetisiniz. Bu anlayışla şimdiye kadar şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize devletimizin tüm imkânlarını seferber ederek sahip çıkmaya çalıştık. Kabinede Aile, Milli Savunma ve İçişleri bakanlıklarımızla, Meclis'te Milli Savunma Komisyonumuzla, partide Sosyal Politikalar Başkanlığımızla daima sizlerin yanında olduk. En son Gazi Meclisimizde kabul edilen düzenleme ile sizlerin talepleri ve ihtiyaçları konusundaki hassasiyetimizi bir kere daha gösterdik. Bundan sonra da ne yapılması gerekiyorsa, devletimizin imkânları çerçevesinde inşallah yapmaya devam edeceğiz."

- "Örgüt, ayrılıkçı emellerine ulaşamayacağını anlamıştır"

Erdoğan, Türkiye'yi terör belasından kurtarmak amacıyla yürüttükleri Terörsüz Türkiye sürecinde Meclisin bu hafta önemli bir adım attığını anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bölücü örgüt militanlarının silahsızlanmasını sağlayacak kanun teklifi 467 milletvekillinin oyuyla kabul edildi. Şunu bir defa çok net bilmenizi isterim. Örgütü bu aşamaya getiren, vatan evlatlarının kahramanca mücadelesiyle devletimizin savunma sanayinde son yıllarda elde ettiği başarılardır. Örgüt yurt içi ve yurt dışındaki kararlı mücadelemiz sayesinde ayrılıkçı emellerine ulaşamayacağını anlamıştır. Ne Suriye'de ne ülkemizde emellerine ulaşamayacağını kabul etmek zorunda kalmıştır. Türkiye'nin gücü, kudreti, bölgesel etkisi herkes tarafından görülmüştür. Şimdi süreçle bütün bu çalışmaların bir nevi son adımını atıyoruz. Bunu da şehitlerimizin ruhlarını muazzep etmeden hukuk ve demokrasi zemininde büyük bir titizlikle yapıyoruz."

- "Sizin başınızı öne eğecek hiçbir girişimin içinde olmadık"

"Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden, şehit yakını ve gazilerimizin hassasiyetlerinden asla taviz söz konusu değildir." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güvenlik birimlerimiz sürecin her aşamasını takip etmeyi sürdürecektir. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığındaki kurul aynı şekilde atılan adımları, yapılan çalışmaları takip edecek. Biz zaten meseleyi bir an olsun boş bırakmayacağız. Sabır, sağduyu ve serinkanlılıkla hareket ederek, Türkiye'yi bu beladan inşallah kurtaracağız. Bu süreçte birtakım art niyetli çevrelerin istismar gayretleri olabilir. Bazı siyasi partiler, bazı gruplar, bazı odaklar buradan bir rant sağlama hesabı yapabilirler. İstismar çabalarına karşı sizlerin özellikle dikkatli olmanızı istiyorum. Sizlerden devletinize güvenmeye devam etmenizi bu noktada rica ediyorum. Bugüne kadar sizin başınızı öne eğecek hiçbir girişimin içinde olmadık. Hiç şüpheniz olmasın bundan sonra da asla başınızı öne eğdirmeyeceğiz. Bu düşüncelerle nazik ziyaretiniz için tekrar teşekkür ediyorum."