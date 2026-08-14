Türkiye İletişim Başkanlığı, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ikinci aşamasının 52. yılı dolayısıyla “Parola: Ayşe Tatile Çıksın!” başlıklı bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Kıbrıs Türkü’ne yönelik katliamların durdurulması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Temmuz 1974’te başlatılan Mutlu Barış Harekâtı hatırlatıldı.

Cenevre Konferansları sırasında Rum ve Yunan tarafının uzlaşmaz tutum sergilediği belirtilen paylaşımda, bunun ardından 14 Ağustos 1974’te “Ayşe Tatile Çıksın!” parolasıyla ikinci Barış Harekâtı’nın başlatıldığı ifade edildi.

İletişim Başkanlığı paylaşımında, harekâtın 52. yılında Kıbrıs Türkü’nün yanı sıra şehitler ve hayatını kaybeden gaziler de anıldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Parola: ‘Ayşe Tatile Çıksın!’

Kıbrıs Türkü’ne yönelik insanlık dışı katliamları durdurmak için Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Temmuz 1974’te Mutlu Barış Harekâtı’nı başlattı.”

Açıklamada, Cenevre görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine 14 Ağustos 1974’te ikinci harekâtın gerçekleştirildiği belirtilerek, “Harekâtın 52’nci yılında; vahşice katledilen Kıbrıs Türkü soydaşlarımızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve uzun ömürler diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

“Ayşe Tatile Çıksın” parolası

“Ayşe Tatile Çıksın” parolası, 14 Ağustos 1974’te başlayan Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ikinci aşamasıyla özdeşleşti. Parolada adı geçen Ayşe’nin, dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş’in kızı Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata olduğu biliniyor.

Türkiye, 20 Temmuz 1974’te başlattığı ilk harekâtın ardından Cenevre görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine 14 Ağustos’ta ikinci harekâtı başlattı. Harekâtın ardından 16 Ağustos 1974’te ateşkes ilan edildi.