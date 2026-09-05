Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, gıda denetimlerinde bir yerli bir de ithal üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilip, ürünlerin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numunelerin Devlet Laboratuvarında pestisit analizleri yapıldı.

İthal ürünlerde analizi yapılan 39 numunenin 38’i temiz çıkarken, Svs Tic. Ltd’e ait “Elma Galada” limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.

Yerli ürünlerde analizi yapılan 11 numunenin 10’u temiz çıkarken, Mağusa’da üretim yapan Ali Gürbüz’e ait “Hıyarda” limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi ve ürün üreticinin isteği doğrultusunda imha edildi.