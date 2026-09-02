Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri, Girne Milletvekili Serhat Akpınar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya yanıt verdi. Polemik istemediklerini, suçlu ilan etmediklerini kaydeden Akpınar, gerçeğin ortaya çıkarılmasını ve sorumluluğun gereğinin yapılmasını talep etti.

Akpınar yaptığı yazılı açıklamada, meselenin rol değil sorumluluk olduğunu kaydederek, “İnsanlarımızı kaybettiğimiz böylesine ağır bir facianın ardından Demokrat Parti olarak Cumhuriyet Meclisine taşıdığımız soruları ‘rol kapma’ şeklinde nitelendirmeniz, sorduğumuz soruların hiçbirine cevap değildir.” dedi.

Gerçeğin teknik inceleme, resmi belgeler ve bağımsız soruşturmayla ortaya çıkarılmasını istediklerini ifade eden Akpınar, Cumhuriyet Meclisine yönelttikleri ve yöneltecekleri soruların açık olduğunu belirtti.

-Sorular

Akpınar, soruları şöyle sıraladı:

“FİLO JET isimli geminin, KKTC limanlarına yolcu taşımasına ve sefer yapmasına hangi makam, hangi tarihte ve hangi mevzuata dayanarak izin vermiştir? İzin verilmeden önce Bakanlığınıza hangi teknik yeterlilik, klas, denize elverişlilik, yolcu gemisi güvenlik, stabilite ve sigorta belgeleri sunulmuştur? Bu belgelerin tamamı kaza tarihinde geçerli midir?

Geminin KKTC makamlarınca gerçekleştirilen son fiziki ve teknik denetimi hangi tarihte, nerede ve kimler tarafından yapılmıştır? Denetim raporlarının tamamı açıklanacak mıdır? Geminin geçmişinde tespit edilmiş teknik eksiklikler, kusurlar, sefer kısıtlamaları veya güvenlik uyarıları Bakanlığınızın bilgisine gelmiş midir? Gelmişse hangi işlemler yapılmıştır?

Geminin daha önce gündeme gelen teknik sorunlarının giderildiğini gösteren onarım, survey ve yeniden uygunluk belgeleri Bakanlığa sunulmuş mudur? Geminin gövde bütünlüğü, su geçirmez bölmeleri, kapıları, sintine ve tahliye sistemleri, stabilitesi ve acil durum sistemleri hangi tarihte kontrol edilmiştir? Yolcu koltukları ve bunların güverte/gövdeye bağlantılarının güvenliği denetlenmiş midir? Denetlenmişse bunu gösteren teknik kayıt nerededir?

Türk Loydu veya başka bir klas kuruluşu tarafından bu gemi hakkında düzenlenmiş rapor, onay, survey veya klas belgesi Bakanlığınızın dosyasında bulunmakta mıdır? Varsa kamuoyuyla paylaşılacak mıdır? Geminin kaptanı ve diğer kilit gemiadamlarının yeterlilik belgeleri hangi devlet tarafından düzenlenmiştir? Bu belgelerin STCW kapsamında geçerliliği ve geminin tonajı/sefer bölgesi bakımından yeterliliği KKTC makamlarınca doğrulanmış mıdır?

Kaptanın sahip olduğu yeterlilik belgesinin hangi eğitim, deniz hizmeti, sınav ve yeterlilik süreci sonucunda verildiği araştırılmış mıdır? Belge başka bir ülke tarafından tanınmışsa bu tanımanın hukuki dayanağı nedir? Geminin asgari emniyetli gemiadamı donatımı neydi ve kaza günü gemide bulunan mürettebat sayı ve yeterlilik bakımından bu şartları karşılıyor muydu?”

-“Bakanlık bünyesinde oluşturulan inceleme/soruşturma heyetinde kimler bulunuyor?”

Geminin kaza günü taşıdığı yolcu ve mürettebat sayısının, izin verilen azami kapasite ve geminin kalkış anındaki yük/deplasman durumunun ne olduğunu da soran Akpınar, sorularına şöyle devam etti:

“Sefer öncesinde hava ve deniz şartları değerlendirilmiş midir? Geminin mevcut sertifikaları bakımından sefer bölgesi veya hava/deniz şartlarına ilişkin herhangi bir operasyonel kısıtlama bulunmakta mıydı?

Geminin KKTC’de faaliyet göstermesine ilişkin dosyada herhangi bir eksik, süresi geçmiş veya sonradan tamamlanmış belge bulunmakta mıdır? Geminin seferlerine ilişkin denetim ve izin zincirinde Limanlar Dairesi, Bakanlık ve diğer ilgili kamu makamlarından hangi birimler ve hangi görevliler sorumludur?

Kazadan sonra Bakanlık bünyesinde oluşturulan inceleme/soruşturma heyetinde kimler bulunmaktadır? Bakanlığın kendi izin ve denetim faaliyetlerinin de araştırılması gerektiği dikkate alındığında, soruşturmanın kurumsal bağımsızlığı nasıl sağlanacaktır?

Bakanlık, geminin KKTC’deki tüm izin, denetim, sertifika, yazışma ve teknik rapor dosyasını Cumhuriyet Meclisine eksiksiz sunacak mıdır? Yapılacak inceleme sonucunda, Bakanlığa veya Bakanlığa bağlı herhangi bir makamın denetim, izin veya gözetim yükümlülüğünü yerine getirmediği ortaya çıkarsa Sayın Bakan siyasi sorumluluğu üstlenecek midir?”

“Bunlar hayatını kaybeden insanlarımız adına, aileleri adına ve bundan sonra aynı acının bir daha yaşanmaması adına cevaplandırılması gereken sorulardır.” diyen Akpınar, milletvekilinin görevinin soru sormak, Meclis’in görevinin denetlemek, Bakanın görevinin ise “Cevap vermek ve hesap vermek” olduğunu kaydetti.

Yapılacak bağımsız inceleme sonucunda, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın izin, denetim veya gözetim süreçlerinde ciddi bir ihmal veya görev kusuru ortaya çıkarsa, bunun siyasi sorumluluğunun gereğinin açık olduğunu belirten Akpınar, “O makamda kalmak değil, gereğini yapmak gerekir.” dedi.