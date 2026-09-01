Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne’de, Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki arama kurtarma ve yedekleme gemisi TCG IŞIN’daki çalışmaları izliyor.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve TCG IŞIN Komutanı Deniz Binbaşı Ulaş Cesur da gemide yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne’de yaşanan facia sonrası kayıp insanların ve batık geminin bulunması amacıyla yürütülen arama-kurtarma çalışmalarındaki gemide yer alıyor.