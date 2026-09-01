Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, KKTC’nin Girne Limanı'ndan Mersin'deki Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden yolcu gemisinin alabora olması sonucu yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu bildirdi.

TDT Sekretaryasından yapılan açıklamaya göre Ömüraliyev, yayımladığı taziye mesajında, KKTC'nin Girne açıklarında meydana gelen ve can kayıplarına yol açan "elim feribot kazasını derin bir üzüntüyle öğrendiğini" belirtti.

Ömüraliyev, "Türk Devletleri Teşkilatı ve şahsım adına, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halklarına en içten taziyelerimi sunuyorum. Yüce Allah’tan bu elim kazada hayatını kaybedenlere rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve metanet diliyor, yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.