Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar, 26 Eylül “Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

DP’den verilen bilgiye göre, nükleer silahların insanlığın geleceğini tehdit eden en büyük varoluşsal tehlike olduğunu söyleyen Akpınar, devletleri, uluslararası kuruluşları ve sivil toplumu ortak mücadeleye çağırarak, “Bugün, bu tehdide karşı sessiz kalamayacağımızı hatırlatma günüdür.” dedi.

Nükleer silahları “insanlığın kendi eliyle açtığı bir kıyamet kapısı” diye niteleyen Akpınar, silahsızlanma sürecinin hızlandırılması gerektiğini kaydetti. Serhat Akpınar, silahsızlanma için devletler, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplumun, somut, denetlenebilir ve adil adımlar atması, müzakerelerinin hızlandırılması, güvenilir denetim mekanizmaları kurulması, nükleer enerji ve teknolojinin barışçıl kullanımı güvence altına alınırken askeri kapasitenin azaltılması ve genç nesillerin bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Demokrat Parti olarak barışı savunduklarını ve insan onurunu önceleyen bir dünya düzeni için çalıştıklarını kaydeden Akpınar, insanlık için güvenli bir gelecek inşa etmenin ancak dayanışma ile mümkün olacağını belirtti.

Serhat Akpınar mesajında ayrıca şu ifadelere yer verdi;

“Geçmişte yapılan hatalardan ders alarak geleceğe umutla bakma zamanı. Nükleer tehdit, ancak kolektif cesaret, tutarlı politikalar ve uluslararası iş birliğiyle ortadan kaldırılabilir. Savaşın en büyük kaybı, saldıran ya da savunan fark etmeksizin insanlığın kendisidir. Birlikte silahları değil barışı çoğaltalım.”