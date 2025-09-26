Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uyulacak Kurallar ve Disiplin (Değişiklik) Tüzüğü’nün Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesine ilişkin, "Meclis'te inanç özgürlüğünün önünü açacağız." ifadesini kullandı.

Arıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesi’nin, Bakanlar Kurulu kararı ile yapılan Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uyulacak Kurallar ve Disiplin (Değişiklik) Tüzüğünü iptal ederek ilgili değişikliğin ancak Cumhuriyet Meclisi'nde yapılabileceğini açıkladığını belirterek, "Öncelikle mahkemenin gerekçeli kararının yazılmasını bekliyoruz. Kararı gördükten sonra harekete geçeceğiz." diye konuştu.

Arıklı, Anayasa Mahkemesinin kararını gördükten sonra gerekli düzenlemeleri yapacaklarının ifade ederek "Meclis'te inanç özgürlüğünün önünü açacağız. Yasa değişikliğine giderek bu meselenin çözümünü sağlayacağız." dedi.

(AA-AN/ÖK)