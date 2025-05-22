

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serhat Akpınar, Didem Gürses’in sunduğu “Alternatif Gündem” programına konuk olarak önemli açıklamalarda bulundu.

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik Meclis oylamasında salonda bulunmadığını belirten Akpınar, bu kararı bilinçli olarak aldığını söyledi. Hukuk Komitesi’nde yapılan görüşme ve araştırmaların kendileriyle paylaşılmadığını belirten Akpınar, “Sürece sonradan müdahil edilip onay vermemiz istendi. Bu kabul edilebilir değildir,” dedi.

Akpınar, kararların vicdanla verilmesi gerektiğini vurgularken, “Ben bir başka milletvekiline benzemiyorum. Sırf birlikte hareket ediyoruz diye, bilmediğim bir konuda oy vermem,” ifadelerini kullandı.

Serhat Akpınar, DP’den istifa eden Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun partiye geri dönüşüne ilişkin temasların sürdüğünü de açıkladı. Tosunoğlu’nun Demokrat Parti’ye sıcak bir duruş sergilediğini belirten Akpınar, “Genel Başkanımızın da bu konuda olumlu baktığını söyleyebilirim. Süreç başlamıştır,” dedi.

Programda koalisyon hükümetinin işleyişine de değinen Akpınar, DP’nin hükümet içerisindeki hareket kabiliyetinin sınırlandığını vurguladı. Parti olarak atamalarda söz sahibi olamadıklarını ifade eden Akpınar, “Demokrat Parti, Sayın Başbakan’ın onayı olmadan adım atamıyor. Bu doğru bir yaklaşım değil,” diye konuştu.

UBP'nin istediği atamaları rahatlıkla gerçekleştirebildiğini, ancak DP’li bakanların yetki kullanmakta geciktirildiğini belirten Akpınar, bunun partilerine başarısızlık olarak yansıdığını dile getirdi.

Koalisyonun genel seçimlere kadar süreceğini öngören Akpınar, “Bu süreçlerin sağlıklı ilerlemesi için Sayın Başbakan’ın, yani UBP’nin, artık koalisyon ortaklarıyla daha eşit ve ortak zeminde hareket etmesi gerekir,” diyerek çağrıda bulundu.