Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig ve AKSA A2 Ligleri'nde gerçekleşecek ara transfer tarihlerinin revize edildiğini duyurdu. Daha önce 2-12 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleşeceği duyurulan transfer dönemleri yeniden düzenlendi. Buna göre AKSA Ligleri'nde yerli futbolcu geçici ve/veya bonservisli transfer 2-15 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleşirken, yabancı futbolcu geçici ve/veya bonservisli transfer 2-19 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleşebilecek.

KTFF'den yapılan açıklamada ayrıca 23.08.2023 tarihinde alınan yönetim kurulu kararının da 2 Ocak 2024'ten itibaren uygulamaya konulacağı hatırlatıldı. KTFF 23.08.2023 tarihinde aşağıdaki kararı almış ve kararın söz konusu tarih itibariyle uygulanacağını belirtmişti.

Alınan karar şu şekilde;

"2024 yılının Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak olan 2023-2024 sezonu 2. Transfer Dönemi BONSERVİS ve GEÇİCİ BONSERVİS belgelerinin, KTFF’nin belirlediği maktu formlara göre kabul edilmesine ve form örneklerinin KTFF’nin resmi web sitesinde yayınlanmasına karar verilmiştir."