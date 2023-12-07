Başbakan Yardımcılığı, Turizmi, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Türkiye Cumhuriyeti Maden Teknik Arama (MTA) Genel Müdürü Vedat Yanık, MTA Genel Müdür Yardımcıları Haşim Ağrılı ve Abdulkadir Yılmaz ile MTA Daire Başkanları Serkan Özkümüş ve Mehmet Bahadır Şahin’den oluşan, Türkiye Cumhuriyeti MTA heyetini kabul etti.

Kabulde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Jeoloji ve Maden Dairesi ile Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında yapılan paleosismoloji, jeokimya ve agrega kaynak planı çalışmaları ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunularak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.