Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Alanyaspor, Beşiktaş’ı sahasında 3-1 mağlup etti.

Tüpraş Stadı'nda hakem Ümit Öztürk yönettiği karşılaşma Alanyaspor’un 3-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Alanyaspor’a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Yusuf Özdemir, 87. dakikada Nicolas Janvier ve 90. dakikada Carlos Eduardo kaydetti.

Beşiktaş'ın tek golünü ise 9. dakikada Omar Colley kaydetti.

Siyah-beyazlılar, Corendon Alanyaspor karşısında ligdek 5. mağlubiyetini almış oldu. Beşiktaş, 26 puanla 5. sırada kaldı.

Alanyaspor ise ligdeki 4 galibiyeti alarak puanını 17’e yükseltti. Düşme hattında bulunan Akdeniz ekibi, 15. sırada yükselerek rahat bir nefes almış oldu.