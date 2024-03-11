Halkın Partisi Genel Sekreteri Turgut Alas, “Temiz gelecek, temiz sayfa diyorsak önce kirli sayfaları temizlemeliyiz.” dedi.

Halkın Partisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Halkın Partisi Genel Sekreteri Turgut Alas, Kıbrıs Postası Web TV’de Ulaş Barış’ın hazırlayıp sunduğu Gündem programının konuğu oldu.

Halkın Partisinin son dönemde gündeme getirdiği yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla ilgili yöneltilen soruyu yanıtlayan Turgut Alas “Halkın Partisi, hükümette olduğu dönemlerde de kuruluş amacı olan temiz toplum, temiz siyaset anlayışından hiç bir zaman sapmadı. Bizim asıl amaç edindiğimiz şey bu tarz olayların ortaya çıkarılıp bir suç varsa yargımız tarafından cezalandırılmasıdır. Bugüne kadar hep yapanın yanına kar kaldı. Son yıllara bakarsak sandığa katılımda, siyasete, siyasilere güven ciddi bir şekilde erozyona uğradı. Hep konuşuluyor; temiz bir gelecek, temiz sayfa diye ama bunun için önce kirli sayfaların temizlenmesi gerekiyor. Bu yüzden siyasi parti ayırmaksızın topyekûn bir mücadeleye girilmesi gerekiyor. Biz Halkın Partisi olarak bunu yapıyoruz. Bizim mücadelemiz kişiler üzerinden değil, devletin kurumlarının temizlenmesi, ayağa kalkması, kendi kendimizi yönetebilmek içindir. Halkın Partisi olarak olayların üzerine gitmeye devam edeceğiz.” dedi.

Parti olarak yıllardır istihdamlarla ilgili açıklamalarda bulunduklarını söyleyen Alas “Geçici işçinin kaldırılması gerekiyor. Çünkü seçim yatırımı olarak kullanılıyor. Bunun yerine devlete istihdam yapılması, liyakata uygun olarak atamaların yapılması daha doğru. Şu anda 'gör beni göreyim seni' zihniyeti devam ediyor.” şeklinde konuştu.

Ülkeden ciddi anlamda göç olduğunu belirten Alas “Artık gençlerimiz değil, yaşı büyük olanlar da gitmeye başladı. Sistem çöktü, çark dönmüyor.” dedi.

Üniversiteleri denetlemesi gereken YÖDAK’ın başındaki kişinin "rüşvetten tutuklandığını" söyleyen Alas “Bu ülkede uzun süredir güzel bir haber duymadık, ama bu gelişmelerde istifa eden birisini de görmedik. Gayrimeşru hükümetin başındaki kişi sadece arada çıkarak kabine değişikliği yapıyor. Ülkeyi yönetemiyorlar, bu oldukça insanlar zarar görüyor. Kendileri zarar görmüyor. Sadece şu son on günde yaşananların ucunun kendilerine de dokunduğunu duyuyoruz. Atadığınız kişi suçlu peki siz onu atarken hiç mi suçlu değilsiniz?” ifadelerini kullandı.

Narenciyede bu yıl esas sıkıntının vektör böcek ve bu böceğin taşıdığı hastalık şüphesi olduğunu söyleyen Alas, “Daha önce bunun raporlarının geldiğine dair iddialar var ama bir cevap alamıyoruz. Gayrimeşru hükümetle Meclisteki muhalefet arasında süren tartışmalardan dolayı bir cevap alamıyoruz.” şeklinde konuştu.