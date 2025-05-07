Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılmasının reddedilmesini eleştirdi.

Yazılı açıklamasında, “Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Yeni bina, yeni meclis ve yeni koltuklarla övünenlerin ilk icraatı yargının önüne engel koymak oldu” ifadelerine yer veren Alas, Meclis’in pazarlık masasına çevrildiğini de savundu.

UBP’li vekiller Oğuzhan Hasipoğlu, Ahmet Savaşan ve Hasan Küçük’ün Yeşilırmak’ın dokunulmazlığın kaldırılmasına ret oyu vermesini eleştiren Alas, “Reddettikleri şey aslında dokunulmazlığın kaldırılması değil, seçilmişlerin hesap verebilmesi, demokrasi, adalet ve eşitliktir” ifadelerini kullandı.

Kimsenin hakkının kimsede kalmayacağını söyleyen Turgut Alas, adaletin er ya da geç sağlanacağını da kaydetti.