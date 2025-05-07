Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora, okullarda görev yapan geçici öğretmenlerin "maaşlarının zamanında ödenmemesinin" Anayasal bir hak ihlali oluşturduğunu belirtti.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, Baybora, "hiçbir bahanenin bu hukuksuzluğu meşrulaştıramayacağını" belirterek, bunun sorumlusunun Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu olduğunu öne sürdü.

“Bu sadece bir idari ihmal değildir. Ödenmeyen maaşlara rağmen çalıştırılan öğretmenler fiilen angarya kapsamına sokulmuştur. KKTC Anayasası’nın 47. maddesi çok açıktır: ‘Kimse zorla çalıştırılamaz. Yasayla öngörülen yükümlülükler dışında angarya yasaktır.’” ifadelerine yer veren Baybora, geçici öğretmenlerin keyfi atamalar, siyasi müdahaleler ve belirsiz çalışma koşulları nedeniyle mağdur edildiğini savundu.

Baybora, “Bununla birlikte, maaş ödememe gerçeğini kamuoyuna duyuran bir geçici öğretmen, Eğitim Bakanı’nın talimatıyla görevden alınmıştır. Bu sadece bir hak gaspı değil, ifade özgürlüğüne yönelik de bir siyasi baskıdır.” iddiasında bulundu.