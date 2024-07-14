Rust filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in hayatını kaybetmesine neden olmasının ardından 'kasıtsız adam öldürme' suçuyla yargılanan aktör Alec Baldwin hakkındaki suçlamalar düşürüldü.

Ekim 2021'de ‘Rust’ filminin çekimleri sırasında sette görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i vurarak ölümüne neden olan Amerikalı oyuncu Alec Baldwin'in davası sona erdi.

Ünlü oyuncu hakkındaki suçlamalar, görüntü yönetmeninin hayatını kaybetmesine neden olan mühimmat hakkındaki delillerin "savcı ve polis tarafından saklandığı" gerekçesiyle düştü.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New Mexico eyaletinde hakim karşısına çıkan Baldwin'i eşi ve kız kardeşi yalnız bırakmazken, canlı yayınlanan duruşmada savcılık, film çekimleri sırasında silahı kasıtlı olarak defalarca kez ateşlediğini ifade ederek, Baldwin'i suçladı.

Baldwin'in avukatları ise suçlamaları reddetti.

Hakim Mary Marlowe Sommer cuma günü erken saatlerde, savunmanın delillerle ilgili davanın düşürülmesi talebini değerlendirirken duruşmaya ara verdi.

Davayı duruşmanın ortasında düşüren hakim, bu davanın bir daha açılmayacağını belirtti.

Marlowe Sommer, "Bu delilin duruşma sırasında geç keşfedilmesi, yargılamanın temel adilliğini etkileyecek şekilde delillerin etkili bir şekilde kullanılmasını engelledi," ifadelerini kullandı.

Savunma, savcıların film setinde ateş açılmasıyla ilgili olabilecek mühimmatla ilgili kanıtların kendileriyle paylaşılmadığını ileri sürdü.

Baldwin’in avukatı Alex Spiro, Hutchins'in ölümündeki rolü nedeniyle kasıtsız adam öldürme suçundan 18 ay hapis cezasına çarptırılan, filmin silah uzmanı Hannah Gutierrez-Reed'in yargılanmasının ardından bu yılın başlarında “hayırsever” birinin mühimmatla birlikte şerifin ofisine gelip gelmediğini sordu.

Santa Fe'deki mahkemenin önünde konuşan özel savcı Kari Morrissey, bu sonuç karşısındaki hayal kırıklığını dile getirdi.

"Halyna ve ailesi için adaleti sağlamak amacıyla insani açıdan mümkün olan her şeyi yaptık ve yaptığımız işten gurur duyuyoruz. Her ne kadar hayal kırıklığına uğrasak da mahkemenin kararına saygı duymalıyız," dedi.

Basına konuşmayan Baldwin, Santa Fe adliyesinin önünde bir SUV aracına binerken görüntülendi.