İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) saç ve kan örneği alınan 15 şüpheliden 10'unun uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Rapora göre; şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu Melisa Döngel, Cihan Şensözlü, oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Gizem Türedi, Yiğit Macit, Mümine Sena Yıldız, Recep Men, İsmail Ahmet Akçay ve Mehmet Ali Gül'ün uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

Adli Tıp'tan çıkan raporda 25 yaşındaki Aleyna Tilki'nin esrar kullandığı yer aldı.

NEGATİF ÇIKAN ÜNLÜLER

Oyuncu İrem Sak, Danla Bilic ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Neslihan Damla Aktepe, Eser Gökhan Küçükerol, Saim Macit ve Mehmet Güçlü'nün sonuçları ise negatif çıktı.