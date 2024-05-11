Badmintonta 8-12 Mayıs 2024 tarihinde Rize'de düzenlenen U13 Türkiye Badminton Şampiyonasında 3 bayan-5 erkek sporcuyla mücadele eden Milli Takımımız turnuvada 18 galibiyet almayı başarırken, 1 sporcumuz U13 Türkiye Milli Takımına 3 sporcumuz da ana tabloya kalma başarısı gösterdi. Tek Erkekler Kategorisinde yarışan Ali Dilekçi Türkiye U13 Milli Takımına girmeyi başarırken yine tek erkekler kategorisinde Mahmut Postacıoğlu Ana Tabloya kalma başarısı gösterdi. Çift Erkekler Kategorisinde yarışan sporcularımız Deniz Tenekeci ve Rüzgar Dellaloğlu da Rizede Ana Tabloya kalma başarısı gösteren sporcularımız olurken, Milli Takıma girme başarısı gösteren Ali Dilekçi ile Ana Tabloya kalma başarısı gösteren Mahmut Postacıoğlu, Deniz Tenekeci ve Rüzgar Dellaloğlunu bizlere yaşattıkları gururla birlikte tebrik ediyoruz. Rize Spor Salonunda U13 Türkiye Şampiyonasında yarışmaya katılan diğer sporcularımız İrem Harmancı, Ceylin Mirillo, Renk Denerel, Arın Bolkaneri mücadelelerinden dolayı tebrik eder, teşekkür ederiz.

Kafilemizde yönetici olarak bulunan Aysel Balcı ve Antrenör olarak görev alan Nevzad Denerel'e.de teşekkür eder, başarılarından dolayı tebrik ederiz.

Federasyon Başkanı Fırat Deniz bu başarı ülkemizde badminton sporunun giderek yaygınlaştığını ve doğru projelerle doğru kadrolarla mümkün olabileceğini göstermesi bakımından çok önemli olduğunu belirtti ve bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ederek bu sporcularla gurur duyduklarını belirtti.

Milli Takım Antrenörü Nevzad Denerel de Badminton Federasyonu U13 Milli Takımı olarak ülkemizi çok iyi temsil ettiklerini tüm sporcuların ellerinden gelenin en iyisini yaptığını, 1 sporcunun Türkiye Milli Takımına girmesinin 3 sporcunun da Ana Tabloya kalmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Editör: Burhan CANBAZ