Ulusal Birlik Partisi (UBP), kuruluşundan bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınması, halkın refahının artırılması ve ülkemizin geleceğinin güvence altına alınması için çalışan köklü bir siyasi harekettir. Toplumun her kesiminden insanın desteğini alabilen UBP, milli birlik ve dayanışma anlayışını siyasetinin merkezine koymuştur.

Ancak son üç seçimin kaybedilmesi, partinin mevcut yapısında sürdürülebilir bir yönetim anlayışının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Bu doğrultuda, partinin kendini yenileyebilmesi, toplumsal desteğini güçlendirebilmesi ve geleceğe daha sağlam adımlarla ilerleyebilmesi için olağanüstü kurultay yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir.

Bu süreçte her UBP’liye önemli görevler düşmektedir. Ancak en büyük sorumluluk, partimizin Genel Başkanı ve Başbakan Sayın Ünal Üstel’e aittir. Sayın Ünal Üstel’e düşen görev; partinin önünü açmak, yenilenme sürecini başlatmak ve demokratik iradenin tecelli etmesi adına olağanüstü kurultay tarihini en kısa sürede belirlemektir.

Bu adım, hem partimizin geleceği açısından bir dönüm noktası olacak, hem de tabanın sesine kulak verildiğini gösteren güçlü bir irade beyanı olacaktır.

UBP’nin yeniden güçlenmesi, halkın güvenini pekiştirmesi ve ülke siyasetine istikrar kazandırması için bu süreç büyük önem taşımaktadır.