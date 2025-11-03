Başbakan Ünal Üstel Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası yapılan erken seçim çağrıları konusunda ilk kez sinyal verdi.

Cumhuriyet Meclisi’nin bugünküm toplantısında söz alan CTP Miletvekili Erkut Şahali, Hükümete “22 Mart’ta erken seçim yapalım” çağrısında bulundu.

Şahali, erken seçime gidilirse halkın beklentisinin de açığa çıkmış olacağını savundu.

Başbakan Ünal Üstel ise hükümetin halkın beklentilerini hayata geçirmek için icraat hükümeti olarak göreve geldiğini ve verdikleri bir çok sözü yerine getirdiklerini vurguladı.

Hükümetin görev süresinini 2027’ye kadar devam edeceğine işaret eden Başbakan Üstel, “Ulusal Birlik Partisi hiç bir zaman seçimden kaçmamıştır. Şartlar öyle gerektirirse erken seçim kararını vewrecek olan UBP-DP-YDP hükümetidir. 2026’da da yaparız. Hiç bir çekincemiz yoktur” dedi.