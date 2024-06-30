Girne’de bir markette, alkollü içki tesiri altındaki 27 yaşındaki şahıs, kasiyer ile tartıştı, reyonlardaki ürünleri atıp kırdı. Ardından market dışında çıkarak kasiyere küfür edip bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren şahıs suçüstü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre olay bu sabah, saat 3.00 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir market içerisinde meydana geldi.

T.G. (E-27), 392 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, markette kasiyer olarak çalışan M.G. ile aralarında yaşanan tartışma sonucu, markette satışa sunulan muhtelif alkollü içki ile gıda ürünlerini bulundukları reyonlardan alarak, atıp kırdı. Sonra, marketin dışına çıkarak M.G.’ye küfür edip yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiği sırada suçüstü tutuklandı.

Söz konusu şahsın ayrıca, yasal statüsü bulunmadığı, izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edildi.

-Gönyeli’de bir apartman dairesinden televizyon çaldı, tutuklandı

Gönyeli’de bir apartman dairesinin penceresinden içeriye giren ve bir televizyon çaldığı tespit edilen 28 yaşındaki şahıs tutulandı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.M.M.A.A. (E-28) tespit edildi.

Söz konusu şahsın yapılan ileri sorgulamasında ayrıca, 2-3 Mayıs tarihleri arasında aynı ikametgaha, tuvalet penceresini açarak içeriye giriş yaptığı ve ikametgah içerisinde muhafaza edilen bir adet televizyonu çaldığı saptandı.

-Demirhan’da süpermarkette hırsızlık: 1 kişi tutuklandı

Demrihan’da faaliyet gösteren bir süpermarkete dün gece müşteri olarak giden J.E.’nin (E-21), market içerisinde satışa sunulan 588,60 TL değerindeki muhtelif ürünleri alıp, ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edildi. Söz konusu şahıs tutuklandı.

- İzinsiz ikamet eden 2 kişiye yasal işlem

Ülke genelinde polis ekipleri tarafından dün yapılan denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Hüseyin Errdendoğ’un ölüm sebebi belirlendi

Girne’de kaldığı ikametgahta yaşamını yitiren Hüseyin Erdendoğ’un (E-61) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.