Lapta’da dün saat 17.30 sıralarında 271 mg alkollü içki tesiri altındaki Mehmet Sözer (E-25) yönetimindeki HM 540 plakalı salon aracıyla önünde aynı istikamete giden Hüseyin Daşyürek’in (E-24) yönetimindeki YP 689 plakalı kamyonete çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanan ve kaza yapan Mehmet Sözer tutuklandı. Konuyla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

- İzinsiz ikamet eden kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Konuyla ilgili polis soruşturması devam ediyor.