Polis trafik ekipleri tarafından, ülke genelinde dün gerçekleştirilen denetimlerde 302 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı, 30 araç trafikten men edildi, 3 sürücü de tutuklandı.

Polis açıklmasına göre, bin 879 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde sürücülerin 106’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 10’u sigortasız araç kullanmak, 5’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 17’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 8’i muayenesiz araç kullanmak, 18’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,3’ü kamu taşıma işletme izninde belirtilen kurallara uymamak, 18’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 3’ü tehlikeli yük taşımak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 2’si koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve100’ü diğer trafik suçlarından ceza aldı.