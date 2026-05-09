Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’ye giriş yasağı bulunan kişilere yönelik yasağın kaldırılmasıyla ilgili sürecin bir siyasi partinin başarı hikâyesine dönüştürülmesini ve siyasi malzeme haline getirilmesini doğru bulmadıklarını kaydetti.

Üstel, devlet sorumluluğu taşıyan makamların, devam eden hassas süreçleri kişisel veya siyasi kazanç hesabıyla değerlendirmemesi gerektiğini de belirtti.

Başbakan Üstel, sosyal medya paylaşımında anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne girişleri yasak olan vatandaşlarla ilgili yürütülen sürece dair yapılan siyasi değerlendirmeleri ve kamuoyuna yansıyan açıklamaları dikkatle takip ettiklerini kaydetti.

Üstel, “Öncelikle bilinmelidir ki; söz konusu süreç yaklaşık 4 yıldır hükümetimizin bilgisi ve takibi dahilinde yürütülmektedir. Konuya ilişkin tüm gelişmelere vakıfız ve ilgili isimlerle ilgili güzel haberi bu hafta başında ilgili kurumlardan almıştık.” ifadelerini kullandı.

İlgili sürecin tamamlanmadığını, hala devam ettiğini vurgulayan Üstel, “Tam da bu nedenle böylesine hassas bir sürecin bir siyasi partinin başarısı hikâyesine dönüştürülmesini, kamuoyu önünde polemik konusu yapılmasını ve siyasi malzeme haline getirilmesini doğru bulmuyoruz. Devlet sorumluluğu taşıyan makamların, devam eden hassas süreçleri kişisel veya siyasi kazanç hesabıyla değerlendirmemesi gerekir.” dedi.

Kendileri için esas olanın geride kalan tüm isimlerle ilgili süreçlerin de sağlıklı şekilde sonuçlanması ve tüm vatandaşların giriş yasağının kaldırılması olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, “Ancak açıkça ifade etmek isteriz ki, devam eden hassas süreçler üzerinden yapılan siyasi içerikli açıklamalar ve kamuoyu önünde yürütülen polemikler, süreci güçlendirmek yerine baltalama riski taşımaktadır. Özellikle müzakereleri devam eden diğer isimler açısından, yürütülen hassas temasların ve çözüm arayışlarının zarar görmesine neden olabilecek her türlü açıklamadan kaçınılması gerekmektedir.” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkinin siyasi hesaplara malzeme yapılacak kadar sıradan bir ilişki olmadığını vurgulayan Üstel, “Bu bağ; tarihi, milli ve stratejik kardeşlik hukukuna dayanmaktadır. Biz de bu bilinçle hareket ediyor, sessiz ama etkili diplomasiyle sonuç almaya devam ediyoruz.” İfadelerini kullandı.