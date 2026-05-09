48 yıllık meslek hayatında anne, çocuk ve torun olmak üzere üç neslin doğumuna tanıklık ve eşlik eden Dr. Tomris Mahirel 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi tarafından Anneler Gününe ithafen Yılın Annesi ödülüne layık görüldü.

Ülkemizin 1970’li yıllarından bu yana sayılı kadın jinekoloji uzmanlarından biri olarak göreve başlayan ve 48 yıllık meslek hayatında anne, çocuk ve torun olmak üzere üç neslin doğumuna tanıklık ve eşlik eden Dr. Tomris Mahirel’e Anneler Gününe ithafen Yılın Annesi ödülü verildi.

Dr Tomris Mahirel, 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi’nin yeni binasında düzenlenen törenle ödülünü aldı.

Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı ve 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli heyeti başkanı Ertan Birinci, törende ilk sözü alarak Annelerin çok kutsal ve değerli olduğuna değinerek Anneler gününün tek günle sınırlı kalmaması gerektiğine işaret etti.

Birinci, 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi olarak bu yıl ilk kez ülkemizin çok değerli, cefakar ve vefakar annelerini senato kararı ile ödüllendirmeyi uygun gördüklerini belirtti. Her yıl değerli bir annemizi yılın annesi olarak seçmeye karar verdiklerini de açıklayan Ertan Birinci, bu yıl bu ödüle ülkemizde bir çok kişinin hayatına dokunmuş olan Tomris Mahirele vermeyi uygun gördüklerini söyledi.

Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı ve 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ertan Birinci’nin anneliğin toplumdaki yeri ve önemine de değindiği konuşmasında annelerin hem biyolojik hem de manevi açıdan hayatın merkezinde bulunduğunu ifade etti.

Anneliğin eşsiz bir değer taşıdığını belirten Ertan Birinci, “Anneler çok önemli, çok değerli, bambaşkadır. Evet, babalık zordur ama anne, o çocuğu karnında taşıyan, göbek bağıyla ona bağlı olan ve dünyaya getirendir” dedi.

Birinci, açıklamasında halk ozanı Neşet Ertaş’ın sevdiği bir sözüne de yer vererek, “Biz insanoğluyuz der. Biz insanoğluysak, işte insan olan da kadındır. İnsan olan da annedir” ifadelerini kullandı.

Kadınların ve annelerin toplumdaki temel yerine dikkat çeken Ertan Birinci, özellikle sağlık alanında emek veren kadın doktorlar ve annelerin ülkeye büyük katkı sunduğunu da belirtti ve bu ödülü Tomris Mahirele vermekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Menekay ise konuşmasında, üniversite senatosunda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, “Anneler Ödülü” kapsamında Tombis Mahirele “Yılın Annesi” ödülünü vermeye karar verdiklerini söyledi.

Menekay, anneliğin toplumun temel değerlerinden biri olduğuna da vurgu yaparken, Tomris Mahirelin hem annelik yönüyle hem de sağlık alanındaki hizmetleriyle örnek bir isim olduğuna işaret etti.. Uzun yıllardır birçok ailenin hayatına dokunan ve sayısız çocuğun dünyaya gelmesine vesile olan değerli hekimin, ülke adına önemli bir marka değeri taşıdığını da dile getiren Mustafa Menekay, ödülü Tombis Mahirele vermekten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Dr. Tomris Mahirel ise konuşmasına 15 Kasım Kıbrıs üniversitesi’nin yeni binasının hayırlara vesile olmasını dileyerek başladı. Mahirel, senatonun ‘Yılın annnesi’’ olarak uygun görülmesinden dolayı büyük bir heyecan duyduğunu belirterek ödüle layık gören herkese şükranlarını iletti.

Anneliğin bir kadının hayatı boyunca yaşayabileceği en güzel duygulardan biri olduğunu söyleyen Mahirel, layık görülen ödülü sadece şahsı adına değil annem, anne olma yolunda hayatlarına dokunduğum anneler, çocuklarım ve torunlarım adına alıyorum dedi.