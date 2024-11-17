Yenierenköy-Dipkarpaz ana yolunda alkollü sürücü virajı alamadı, yolun sağına geçip karşıdan gelen araca çarptı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, bugün, saat 10.30 sıralarında, Yenierenköy-Dipkarpaz ana yolunun birinci kilometresi içerisinde meydana geldi.

Hilal Yıldız (K-24), 81 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UY 504 plakalı salon araç ile Yenierenköy’den Dipkarpaz’a doğru seyrettiği esnada viraj üzerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti ve o esnada karşıdan gelen Halil Menteşoğulları (E-28) yönetimindeki NV 604 plakalı aracının sağ yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Alkollü araç kullanarak kaza yapan Hilal Yıldız tutuklandı.