Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), Almanya hükümetinden 160 bin euro destek aldığını bildirdi.

KŞK’dan verilen bilgiye göre, bu rakamla, Almanya hükümetinin 2006 yılından bugüne KŞK’ya sağladığı mali yardım toplamı 960 bin euro'ya yükseldi.

Bu bağışların, komitenin, kayıp şahısların kalıntılarının tespit edilmesi ve ailelerine iade edilmesi amacına katkıda bulunduğu vurgulanan açıklamada, uzun yıllardır aileleri etkileyen belirsizliğin sona erdirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

KŞK’nın, 1981 yılında Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderler tarafından, Birleşmiş Milletler himayesinde gerçekleştirilen bir anlaşma ile kurulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar belirtildi:

“Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Komitesi Projesi, 2006 yılında aktif olarak işlev kazanmış ve kayıp şahısların gömülü oldukları yerden çıkarılması, kimliklendirilmesi ve ailelerine iade edilmesine yönelik misyonlar üstlenmektedir.

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kayıplardan, şu ana kadar toplam 1,051 kişi kimliklendirilmiş ve usulüne uygun bir cenaze töreni düzenlenerek ailelerine teslim edilmiştir. Kayıp Şahıslar Komitesi, iki toplumlu yürütülen bu projeyi sürdürebilmek için bağışçı desteklerine ihtiyaç duymaktadır.”