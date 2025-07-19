Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Alsancak’ta yapılan “Alfa Operasyonu” kapsamında, beş kilo 200 gram hintkeneviri ile 35 gram ağırlığında kokain ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre dün, Alsancak’ta “Alfa Operasyonu” kapsamında, D.G.’nin (E-23) üzerinde, kullanımındaki araçta ve kalmakta olduğu evde yapılan aramalarda, tasarrufunda beş kilo 200 gram ağırlığında hintkeneviri (Skunk) türü ile 35 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

Söz konusu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.

-Ercan’da tasarrufunda uyuşturucu kalıntılı öğütücü bulundu, tutuklandı

Dün, saat 07.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, yurt dışına çıkış yapacak olan S.Y.’nin (E-33) şüpheli hareketleri sonucu polis tarafından üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulundu. Söz konusu şahıs tutuklandı.

- Lefkoşa’da bir gram uyuşturucu, bir tutuklu

Dün, Lefkoşa’da İ.S.’nin (K-42) kaldığı evde polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Şahıs tutuklandı.

- Uyuşturucu satıcısı Ercan’da tutuklandı...

Öte yandan, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 22 yaşındaki şahıs Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada polis tarafından tutuklandı. Soruşturma kapsamında, meseleyle bağlantılı 21 yaşındaki şahıs da tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre 17 Temmuz Perşembe günü, Boğazköy’de Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazası sonrasında, araç sürücüsü E.Ö.K.’nin (E-24) şüpheli hareketleri sonucu kazaya methaldar kullanımındaki araçta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 0.5 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan pipo bulunarak, şahıs tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturmada; E.Ö.K.’ye konu uyuşturucu maddeyi A.B.G.’nin (E-22) sattığı tespit edildi.

A.B.G. Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandı, tasarrufunda üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Soruşturma kapsamında ayrıca, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen P.G.(E-21) de tutuklandı.

Soruşturma devam etmektedir.