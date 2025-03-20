Alsancak’ta, dün gece, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Kod: 32 Operasyonu”nda üç kilodan fazla uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, saat 21.30’da gerçekleştirilen operasyonda A.M.A.M.A’nın (E-24) kullanımında bulunan iki ayrı evde arama yapıldı.

Aramalarda yaklaşık 3 kilo 1 gram ağırlığında hintkeneviri ile 100 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 3 hassas terazi bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.