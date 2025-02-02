Basketbol Federasyonu ttec U 14 ve U 18 Liglerine 16 gün ara verdi. durdurdu.
Ertuğrul Apakan Salonu’nun ısıtma soğutma sisteminin takılması ve Türkiye Bölge Şampiypnadında mücadele edecek karmalara gidecek sporcu ve antrenörlerden kaynaklanacak sıkıntılardan dolayı 3 şubat -19 şubat tarihleri arasındal ki
Altyapı maçlarını erteledi,
4 Şubat’ta başlayacak Federasyon Kupası maçları ise oynanacak.
Alt Ligler 16 gün yok
Basketbol Federasyonu ttec U 14 ve U 18 Liglerine 16 gün ara verdi. durdurdu.
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