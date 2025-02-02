Basketbol Federasyonu ttec U 14 ve U 18 Liglerine 16 gün ara verdi. durdurdu.

Ertuğrul Apakan Salonu’nun ısıtma soğutma sisteminin takılması ve Türkiye Bölge Şampiypnadında mücadele edecek karmalara gidecek sporcu ve antrenörlerden kaynaklanacak sıkıntılardan dolayı 3 şubat -19 şubat tarihleri arasındal ki

Altyapı maçlarını erteledi,

4 Şubat’ta başlayacak Federasyon Kupası maçları ise oynanacak.