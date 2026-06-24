IGMG’DEN KIRIKKALE ÇIKARTMASI

Kırıkkale Valiliği ile Kırıkkale İslami Değerler Külliyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen IGMG Hac Umre Birim Başkanlığı 4. Modül Kafile Eğitimi ve Sertifika Töreni, yoğun katılım ve geniş kapsamlı organizasyonuyla dikkat çekti. 17-20 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen program kapsamında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen katılımcılar Kırıkkale'de ağırlandı.

İSLAMİ DEĞERLER KÜLLİYESİ DÜNYAYA AÇILDI

Kırıkkale İslami Değerler Külliyesi Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Akyön yaptığı açıklamada Külliyenin bu tür etkinliklerle Kırıkkale'nin sivil toplum yönünü ve sosyal aktivitesini zenginleştirdiğine vurgu yaptı. Kırıkkale İslami Değerler Külliyesi Prof. Dr. Hasan Doğan Konferans ve Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen program boyunca eğitim faaliyetleri düzenlenirken, katılımcılar çeşitli seminer ve uygulamalı eğitimlere katıldı. IGMG teşkilatına çok teşekkür ederim. Dünyaya açılan kapılarında Kırıkkale’de bizede yer verdiler.

IGMG’YE TEŞEKKÜRLER

Programa İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün ile IGMG Hac ve Umre Birim Başkanı Tahir Köksoy'un yanı sıra Kırıkkale Valisi H. Engin Sarıibrahim, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, İl Jandarma Komutanı Hasan Acar, Çerikli Belediye Başkanı Erkan Çağlar, Şuurlu Öğretmenler Derneği başkanları İbrahim Durmaz ve Ali İhsan Akgün, Kuveyt Türk Müdürü Hasan Hüseyin Elitok, UBA Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yaman, Medya Basın Başkanı Hasan Taşkın ile çok sayıda davetli katıldı.

KIRIKKALE AVRUPA’YI AĞIRLADI

Dört gün misafir edilen eğitim programının sonunda 150 katılımcıya sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi. Katılımcılar, aldıkları eğitimlerin ardından sertifikalarını teslim alırken, programın hem eğitim hem de organizasyon açısından başarılı geçtiği ifade edildi.

Kırıkkale'nin uluslararası düzeyde önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığı program, sertifika töreni ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Özel bir gönüllü ekip tarafından organize edilen program kusursuz tamamlanarak Kırıkkale adına sevindirici bir gelişme yaşandı.