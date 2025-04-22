23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şanlıurfa Yeni Ufuklar Koleji öğrencileri, Anadolu Basın Birliği Genel Başkan Yardımcısı Celal Çiftçi’yi ziyaret ederek anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Ziyaret sırasında öğrencilere gazetecilik mesleğinin geçmişten bugüne geçirdiği değişim hakkında bilgi veren Celal Çiftçi, haberciliğin temel ilkeleri, doğru bilgiye ulaşma yöntemleri ve etik kurallar üzerine kısa bir sunum yaptı. Öğrenciler, “Bir haber nasıl yapılır?” sorusuna sahada çalışan bir gazeteciden birebir yanıt alma fırsatı buldu.

Etkinliğe, Yeni Ufuklar Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Tosun ve okul müdürü de katıldı.

Ziyaretin sonunda öğrenciler, Celal Çiftçi’ye çiçek takdim ederek teşekkür etti ve temsili olarak koltuğu devraldılar.

Yeni Ufuklar Koleji öğrencilerinin bu anlamlı ziyareti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın çocuklara verdiği değer ve sorumluluğun güzel bir yansıması olarak değerlendirildi.

Okul yönetimi, çocukların erken yaşta toplumsal sorumluluk ve mesleki farkındalık kazanmaları açısından bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığını ifade etti.