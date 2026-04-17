Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşma yaptı.

Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu’nda yaptığı konuşmada, Gazze’deki savaşın ardından bölgeye İran savaşının eklendiğini belirterek uluslararası sistemin ciddi bir sınamadan geçtiğini söyledi. Fidan, savaşların kazananı olmadığını vurgulayarak ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail’in Gazze’den Lübnan ve Suriye’ye uzanan politikalarının küresel güvenliği tehdit ettiğini dile getiren Fidan, uluslararası topluma bu yayılmacılığa karşı durma çağrısı yaptı. Diplomasi ve diyalogun yeniden işler hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu’nun temel amacının da çatışmaları önlemek ve kalıcı barışı inşa etmek olduğunu belirtti.