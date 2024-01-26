Real Madrid'de sakatlığı geçmesine rağmen süre almakta zorlanan Arda Güler'in başka bir takıma kiralanması gündemdeydi. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, milli futbolcu için son kararı verdi.



Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Arda Güler'in başka bir takıma kiralanmasına izin vermedi. Perez, futbolcunun tamamen sahaya odaklanıp süre alıp almamasını dert etmemesini istiyor.



Real Madrid, gelecek yıl Luka Modric ile sözleşme uzatmayı düşünmüyor. Arda Güler'in bu fırsatı değerlendirerek yeni sezonda 11'in parçası olmayı deneyeceği belirtiliyor.