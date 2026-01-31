Ankara Kent Konseyi’nin “Kültürel Pasaport” projesinin ilk durağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oldu. Başkentte düzenlenen “Kıbrıs Türk Kültürü Tanıtım Günü”nde, yüzyıllık Lapta Hesap İşi’nin coğrafi işaret tescil belgesi alması törenin en önemli başlığıydı. Programda Kıbrıs’ın el sanatlarından mutfağına uzanan zengin kültürü Ankara’yla buluştu.

Ankara Kent Konseyi binasında düzenlenen etkinliğe, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş ev sahipliği yaptı. KKTC’den üst düzey isimler, diplomatlar ve sivil toplum temsilcileri programa yoğun ilgi gösterdi.

Stantlarda Kıbrıslı Türk kadın kooperatiflerinin el emeği ürünleri, yöresel lezzetler ve Lapta Hesap İşi işlemeleri sergilendi. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Lapta Hesap İşi’ne verilen Coğrafi İşaret Tescil Belgesi de törenle takdim edildi.

AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Kültürel Pasaport projesinin yalnızca bir tanıtım çalışması değil, kalkınma aracı olduğunu vurguladı:

“Kültürel Pasaport; şehir markasını güçlendiren, kültür ekonomisini büyüten stratejik bir projedir” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı’nın eşi Nilden Bektaş Erhürman, tescilde Kıbrıslı kadınların emeğine dikkat çekti. KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ise etkinliğin iki ülke arasındaki gönül bağlarını pekiştirdiğini söyledi.

Panellerde Kıbrıs’taki kadın kooperatifleri, kültürel diplomasi ve Kıbrıs mutfağı ele alındı. Program, Kıbrıs ezgilerinden oluşan resitalle sona erdi.