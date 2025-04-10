Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte yaralanan işçi sayısının 14 olduğunu, 2 işçinin sağlık durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Ankara’nın Beypazarı ilçesinin Hırkatepe Mahallesi'ndeki kömür madeninde sabaha karşı üretim makinelerinin olduğu bölümde göçük meydana geldi.

Bu sırada makinelerin yakınında çalışan işçilerden 14'ü basınç etkisiyle yaralandı.

Yaralılar, Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan işçilerden 2'si Ankara il merkezindeki hastaneye sevk edildi.

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hırkatepe Mahallesi'ndeki bir maden ocağında meydana gelen kazada ilk etapta 1'i ağır 13 işçinin yaralandığını söyledi.

Yılmaz, sonrasında, 1 işçinin daha Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını ifade ederek, "2 işçi ağır yaralı. Birinde kırıklar, diğerinde de beyin kanaması şüphesi olduğundan dolayı Etlik Şehir Hastanesi’ne sevkleri gerçekleştirildi. Diğer 12 işçimizin şu an hastanemizde kontrolleri yapılıyor, durumları gayet iyi. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra inşallah onları taburcu edeceğiz." diye konuştu.

Geçen senede benzer bir olay yaşandığını hatırlatan Yılmaz, "Bu kömür ocağındaki galeride yaşanan bir gaz patlaması. Bir metan gazı değil. Oradaki hava boşluğunda oluşan göçme kaynaklı bir gaz patlaması şeklinde tabir edilmekte. Gerekli tedbirler alındı." ifadesini kullandı.