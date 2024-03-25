Merhum Hacer Gökçora’nın el işleri, vefatının birinci yıl dönümünde anısına açılacak “Annemin Yüreğinin Sesi El İşi Sergisi”nde sergileniyor.

Gökçora'nın kızları tarafından Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği ve Kültür Dairesi’nin katkılarıyla hazırlanan sergi, 27 Mart Çarşamba günü saat 11.00’de Lefkoşa’da İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açılacak.

Gökçora’yı anma sergisi, son 50 yılda Kıbrıs’ta üretilen el işlerinden örnekler içeriyor.

2010-2015 yılları arasında Atatürk Meslek Lisesi nakış bölümü öğrencisiyken yer aldığı sergilerde el işlerinin ilgi ve beğeni toplaması sebebiyle bireysel bir sergi açmak isteyen ancak 26 Mart 2023’te hayatını yitirmesiyle bu isteğini gerçekleştiremeyen Hacer Gökçora’nın ailesi, hem onun bu isteğini yerine getirmek hem de onu ölüm yıl dönümünde anmak amacıyla bir sergi organize etti.

Gökçora’nın kızları, sergiyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Bir anma niteliği taşıyan bu sergi ile bir yandan canımız Annemizin çok isteyip gerçekleştiremediği bir etkinliği tamamlayarak Annemize, bir yandan da son 50 yılın dikiş, nakış ve örgü gibi el işi örneklerini günümüze taşıyarak geleneksel kültürümüze ve ülkemize bu alanda vefa borcumuzu ödemeyi amaçladık.

Sergideki eserler son 50 yılda ülkemiz koşullarında mevcut bürüncük, ipek, şifon, güpür dantel, organza, saten, keten ve yünlü kumaşlardan dikilen gelinlik, elbise ve paltolar; şal, hırka, elbise, kaban, kaşkol bere gibi örgüler; masa, sehpa, yatak örtüsü gibi çeşitli işler; perde, pano ve aksesuarlardan örnekler içermektedir. Bu eserlerde kullanılan nakışlar elde yapılan düz dikiş, geri dikiş, zincir, dolgu işi, Fransız düğümü, kaz ayağı, tembel papatya tekniği, örümcek gülü, çarpı işi, balık kılçığı, kesik dikiş, kök dikişi, ajur, kanaviçe gibi klasik nakış tekniklerinin yanı sıra Türk işi, Lefkara işi, goblen ve altın nakış gibi özel teknikleri içermektedir. Ayrıca bu nakışlarda kullanılan malzemeler arasında klasik nakış iplikleri, moline, yün, kurdeleler, dore ve lame gibi özel iplikler ve ipek böceği kozalağı, boncuk ve payet gibi özel malzemeler bulunmaktadır.”

“Annemin Yüreğinin Sesi El İşi Sergisi” 29 Mart Cuma gününe kadar mesai saatleri içinde gezilebilecek.