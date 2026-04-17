Antalya Diplomasi Forumu bugün başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Türkiye Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde bu yıl beşincisi düzenlenen "Antalya Diplomasi Forumu" başladı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhrüman da beraberindeki heyetle birlikte, Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere Antalya’da bulunuyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu forum, "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezinde yapılıyor.

Forumda, 150'den fazla ülkeden devlet ve hükümet temsilcileri yanı sıra uluslararası kuruluş temsilcileri ile akademisyenler ve öğrenciler yer alıyor.

Forum, ikili görüşmeler, oturumlar ve basın toplantıları ile devam ediyor.

Bugün başlayan Antalya Diplomasi Forumu pazar günü sona erecek.