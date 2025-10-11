Any Home ev sahipliğinde, Zwilling’in yeni vakum serisi “Fresh & Save Bowls”un Kıbrıs lansmanı gerçekleştirildi. Etkinlik, ünlü şef Sinem Capraz’ın keyifli sunumu ve çok sayıda değerli davetlinin katılımıyla gerçekleşti.
Lansmanda, Zwilling’in sezonun diğer yeniliklerinden oluşan özel ürün seçkisi de tanıtıldı. Katılımcılar, mutfakta uzun süreli tazelik sağlayan yeni Fresh & Save ürünlerini deneyimleme fırsatı buldu.
Any Home yetkilileri, Zwilling Fresh & Save ürünlerini yakından görmek isteyenleri mağazalara davet etti.