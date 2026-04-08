Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yazılı bir açıklama yaparak son günlerde artan toplumsal gerilimle ilgili yürütülen temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erhürman, Cumhurbaşkanlığı olarak birkaç gündür gerginliğin düşürülmesi, olası zararların önlenmesi ve taraflar arasında diyalog kurulması amacıyla yoğun çaba gösterdiklerini belirtti.

Bu süreçte üstlendikleri rolün, tarafların taleplerini ve önerilerini karşılıklı olarak iletmek ve olası çözüm yollarını ortaya koymakla sınırlı olduğunu ifade eden Erhürman, gelinen aşamada somut bir sonuç elde edilemediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, mevcut noktada Cumhurbaşkanlığı’nın aynı çabayı sürdürmesi için gerekli zeminin kalmadığını değerlendirdiklerini açıkladı.

Öte yandan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’nın anayasal görevleri çerçevesinde çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini de vurguladı.