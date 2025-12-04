Kıbrıs’taki depremler Güney Kıbrıs’ta bir manastırda hasara neden oldu
Kıbrıs’taki depremler Güney Kıbrıs’ta bir manastırda hasara neden oldu
İçeriği Görüntüle

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın geçen gün BRT'de katıldığı programda yaptığı açıklamalar bugünkü Rum basınında da yer buldu.

Fileleftheros gazetesi habere “Kıbrıs Sorunu Uluslararası Bir Problem- Erhürman Müzakere Olsun Diye Müzakereye Hayır Diyor”, Haravgi “Tufan Erhürman Kısa Süre İçerisinde Maraş Konusuna Açıklık Getiriyor- Kıbrıslı Türk Lider Maraş’ın Müzakere Sürecinin Bir Parçası Olmasının Beklendiğini Söyledi”, Alithia “Erhürman Oyunun Kurallarını Değiştiriyor- İlerlemede Olmadan 5+1’e Gitmem- Gerçek Test Siyasi İrade”, Politis ise “Erhürman Kıbrıs Sorunuyla İlgili Kartlarını Açtı- Müzakere Olsun Diye Müzakereye Hayır” başlıklarıyla yer verdi.