Lefke ve Girne’de araçlarında bıçak ve beyzbol sopası bulunduran iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, Lefke’de saat 17.00 sıralarında polis tarafından yapılan trafik kontrolünde durdurulan B.G’nin (E-22) kullanımındaki araçta yapılan aramada, kanunsuz olarak tasarrufunda beyzbol sopası bulundurup taşıdığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Girne'de aracında bıçak bulundu

Girne’de saat 22.00 sıralarında bir araç park yeri içerisinde, Y.K’nin (E-34) kullanımındaki araçta polis tarafından yapılan aramada, kanunsuz olarak tasarrufunda bıçak bulundurup taşıdığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polisin her iki meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.