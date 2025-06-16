Taşpınar’da, dün, aracından elektrik tellerindeki kargaya ateş eden şahsa, iki asgari ücret para cezası kesildi.

Polis basın bültenine göre, KKTC Avcılık Federasyonu tarafından karga ve saksağan ile mücadele kapsamında özel izni olan İ.Ş'nin (E-37), araç içerisinden karga avladığı sırada, bir evin avlusundaki elektrik telleri üzerinde bulunan kargaya ateş açarak kanunsuz olarak avlandığı tespit edildi.

Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası tahtında, bahse konu şahsa iki asgari ücret tutarında ceza kesilerek aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polis soruşturması sürüyor.