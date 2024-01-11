Abone Olİspanya Süper Kupası yarı final karşılaşmasında Real Madrid, Atletico Madrid'i 5-3 mağlup ederek finale yükseldi. Milli oyuncumuz Arda Güler 112. dakikada oyuna dahil oldu. Real Madrid'in finaldeki rakibi, 11 Ocak'ta oynanacak Barcelona-Osasuna karşılaşmasının ardından belli olacak.

İspanya Süper Kupası yarı final maçında Real Madrid, Suudi Arabistan'da oynanan maçta Atletico Madrid'i 5-3 mağlup etti ve finale çıktı.

Real Madrid'in gollerini 20. dakikada Antonio Rudiger, 29. dakikada Ferland Mendy, 85. dakikada Dani Carvajal, 116. dakikada Stefan Savic kendi kalesine ve 120+3. dakikada Brahim Diaz, Atletico Madrid'in gollerini 7. dakikada Mario Hermoso, 37. dakikada Antione Griezmann ve 78. dakikada Rudiger kendi kalesine attı.