Kral Kupası’nda Real Madrid, Estadio El Montecillo’da Arandina’ya konuk oluyor. Sezon başında Fenerbahçe’den İspanyol devi Real Madrid’e transfer olan 18 yaşındaki orta saha, yeni takımının formasını ilk kez bir resmi maçta giyme fırsatını yakaladı.

59 dakika boyunca sahada kalarak takımına katkı sağlayan Arda, oyunuyla alkış topladı:

Topla buluşma: 53

İsabetli pas: 32

Pas isabeti: %89

Kilit pas: 2

Toplam şut: 3

İkili mücadele 3/7

Arda Güler, Madrid’in ABD’de yaptığı sezon öncesi kampında sakatlanmış ve 14 Ağustos’ta sağ dizinden menisküs ameliyatı olmuştu. Yaklaşık iki ay süren sakatlığından sonra 21 Eylül'de takımla beraber antrenmanlara başlayan Güler, 26 Eylül'de de tekrar sakatlanıp bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Bu süreçten sonra riske edilmeyen ve zaman zaman takımdan ayrı çalışan Arda Güler, 201 gün sonra yeşil sahalara döndü.