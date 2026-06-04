Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, Türkiye’yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne şikayet etti

Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Süper Lig'de görev yaptığı dönemde Türkiye Futbol Federasyonu’ndan aldığı cezaları Strasbourg’a taşıdı.

AİHM, Mourinho’nun başvurusunu işleme koyarak Türkiye'den resmen savunma istedi.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜM İHLAL EDİLDİ"

Mourinho, Kasım 2024'te Trabzonspor maçının ardından PFDK tarafından kendisine verilen soyunma odasından men ve toplamda yüz binlerce liralık para cezalarına itiraz etmişti.

Tahkim Kurulu'nun cezayı onamasının ardından rotayı AİHM'e çeviren tecrübeli çalıştırıcı; Türkiye'deki futbol kurullarının bağımsız olmadığını ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini öne sürdü.

ALTI AY SÜRE VAR

Gerekçeli kararın kendisine tebliğ edilmediğini de savunan Mourinho, adil yargılanma hakkının elinden alındığını iddia ediyor.

Türkiye’nin konuya ilişkin görüşünü bildirmek için en fazla altı ay süresi bulunuyor.

FENERBAHÇE DÖNEMİ VE YENİ TAKIMI

Fenerbahçe, 2024 yılında göreve başlayan Mourinho geçtiğimiz yıl ağustos ayında gönderilmişti. Sarı lacivertlilerde 62 maça çıkan Mourinho, 2.02'lik ortalama elde etmişti.

Şu sıralarda Benfica'nın başında olan Mourinho'nun adı Real Madrid'le anılıyor. Madrid'in mevcut başkanı Florentino Perez yeniden seçilmesi halinde Mourinho'yu takımın başına getirecek.

Perez yayınladığı videoda Mourinho'ya da yer verdi. Ancak Mourinho videonun yapay zeka olduğunu açıkladı.

Kaynak: NTV