Shakhtar, Gorica’yı hazırlık maçında devirdi

📷 Arda Turan teknik direktörlük kariyerine Ukrayna’da galibiyetle başladı.

Teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açan Arda Turan, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’in başında ilk sınavını verdi. Hazırlık maçında Hırvat ekibi HNK Gorica ile karşı karşıya gelen Shakhtar, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Maça etkili başlayan Shakhtar, ilk yarıda net fırsatlar yakalasa da skoru değiştiremedi. Gorica da zaman zaman tehlikeli ataklarla karşılık verdi. Ancak ilk 45 dakika golsüz eşitlikle geçildi.

İkinci yarıya daha etkili bir oyunla başlayan Arda Turan’ın öğrencileri, 51. dakikada Eguinaldo’nun golüyle 1-0 öne geçti. Maçın kalan bölümünde kontrolü elinde tutan Ukrayna ekibi, skoru korumayı başardı. Son dakikalarda Gorica’nın kontra atakları sonuçsuz kaldı ve Arda Turan teknik direktörlük kariyerine galibiyetle merhaba dedi.