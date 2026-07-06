Birinci Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefinde olacak olan Larnaka Gençlerbirliği transferde 2 milli futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefliyor.
Bu futbolculardan ilki Şenol Şöför (Pato) olacak. Larnaka Gençlerbirliği alt yapısından yetiştikten sonra 6 sezon Mağusa Türk Gücü forması giyen ve kulübün tarihi başarılarında büyük payı bulunan Şenol Şöför'ün transferi konusunda büyük ilerleme kaydeden Larnaka Gençlerbirliği bu flaş transferi bitirmeyi hedefliyor.
Şenol Şöför, KKTC A Milli Takımı'nın İtalya'da CONIFA Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği şampiyonlukta da attığı gollerle büyük pay sahibi olmuştu.
Milli Yıldız Pato Evine Dönüyor
Birinci Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefinde olacak olan Larnaka Gençlerbirliği transferde 2 milli futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefliyor.
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