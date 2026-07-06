Birinci Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefinde olacak olan Larnaka Gençlerbirliği transferde 2 milli futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefliyor.

Bu futbolculardan ilki Şenol Şöför (Pato) olacak. Larnaka Gençlerbirliği alt yapısından yetiştikten sonra 6 sezon Mağusa Türk Gücü forması giyen ve kulübün tarihi başarılarında büyük payı bulunan Şenol Şöför'ün transferi konusunda büyük ilerleme kaydeden Larnaka Gençlerbirliği bu flaş transferi bitirmeyi hedefliyor.

Şenol Şöför, KKTC A Milli Takımı'nın İtalya'da CONIFA Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği şampiyonlukta da attığı gollerle büyük pay sahibi olmuştu.